6 Февраля 2017 15:25

Двести вопросов за пять часов. Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону. Брейн-рингом почти для полусотни команд из всех районов области стал один из факультетов БНТУ. Интеллектуальная олимпиада была разделена на три дисциплины - блиц, командная игра и традиционное "Что? Где? Когда?"

В этом году интеллектуальные соревнования стали триумфальными для Минска. Все три места на пьедестале заняли столичные школьники.