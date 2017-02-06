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Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону
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6 Февраля 2017 15:25

Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону

Двести вопросов за пять часов. Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону. Брейн-рингом почти для полусотни команд из всех районов области стал один из факультетов БНТУ. Интеллектуальная олимпиада была разделена на три дисциплины - блиц, командная игра и традиционное "Что? Где? Когда?"

В этом году интеллектуальные соревнования стали триумфальными для Минска. Все три места на пьедестале заняли столичные школьники.

  

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