Школьникам разъяснили, как вести себя при обнаружении в лесу старых боеприпасов

24 Мая 2017 12:17

Уберечь себя от опасности и спасти жизнь. Сегодня в столичной 19-й гимназии детям рассказали, как вести себя, если случайно обнаружили в лесу старые боеприпасы. Мероприятие организовали судебные эксперты. Школьникам разъяснили, какие предметы представляют опасность, а также как следует поступать, если нашел подобные вещества. Продемонстрировали макеты оружия и провели практическое занятие.

Андрей Куницкий, начальник отдела главного управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: "Ребенку нужно в простой форме объяснить, что, дорогой, нельзя это трогать. Нужно отойти на безопасное расстояние, запомнить место, где это находится, позвать взрослых. Это дает такие установки, что делать. Не трогать, отойти, запомнить место, позвать на помощь взрослых. Такие простые правила, особенно накануне каникул, когда дети будут посещать дачи, ездить к бабушкам, в лесу находиться. Конечно, им нужно объяснить, как себя вести в таких ситуациях".

Эта образовательная кампания продлится до конца мая. Профилактические беседы пройдут в школах по всей стране. Только с начала 2017 года специалистами комитета судебных экспертиз проведено более 250 исследований взрывчатых предметов, при этом более сотни признаны огнестрельным оружием.