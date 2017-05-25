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Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС
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22 Мая 2017 21:07

Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС

Сегодня заместителем министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных Сил назначен Сергей Симоненко. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Занимавший эту должность Игорь Латенков уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия.

  

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