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Сергей Лебедев в проекте "Крупным планом"
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9 Февраля 2017 08:08

Сергей Лебедев в проекте "Крупным планом"

За что критикуют Содружество Независимых Государств и какие реформы назрели за четверть века существования объединения? Есть ли в СНГ инструменты влияния на экономические разногласия между странами? Об этом - глава Исполкома Содружества. Сергей Лебедев стал героем проекта "Крупным планом".

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