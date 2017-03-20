Сегодня вступает в силу запрет на ловлю рыбы

20 Марта 2017 15:29

Сезонное табу связано с периодом нереста. Именно в это время щука, сом и карп становятся более медленными - соответственно легкой добычей. Потому ответственность для рыболовов повышается. Штраф увеличится в три раза. Исключением станет только любительская рыбалка.

Весна - сезон массового зарыбления. Так, в ближайшие недели в Заславское водохранилище поселят почти четыре тонны щуки. А за прошлый год в водоемах страны прибавилось 30 тонн разных видов рыбы.