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Сегодня вступает в силу запрет на ловлю рыбы
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20 Марта 2017 15:29

Сегодня вступает в силу запрет на ловлю рыбы

Сезонное табу связано с периодом нереста. Именно в это время щука, сом и карп становятся более медленными - соответственно легкой добычей. Потому ответственность для рыболовов повышается. Штраф увеличится в три раза. Исключением станет только любительская рыбалка.

Весна - сезон массового зарыбления. Так, в ближайшие недели в Заславское водохранилище поселят почти четыре тонны щуки. А за прошлый год в водоемах страны прибавилось 30 тонн разных видов рыбы.  

  

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