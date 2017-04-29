В столице проходит финал состязания "100 идей для Беларуси"

29 Апреля 2017 15:12

Экодом, робот-сапер и 3D-принтер из школьных парт. Это лишь часть проектов молодежного конкурса "100 идей для Беларуси".

Сегодня в столице проходит финал состязания. Символично - в Год науки главную экспозицию конкурса инноваций представили в Национальной академии наук Беларуси. За звание победителя поборются свыше 120 проектов. На участие в конкурсе свои заявки подали свыше двух тысяч молодых умов. Также состоялся уже традиционный открытый диалог. Темой обсуждения стала "Наука будущего - наука молодых". Дискуссия собрала сотни участников - это конкурсанты, ученые и эксперты, представители власти и дипломаты.

Победителями состязания станут сразу 10 конкурсантов. Приз - грант на разработку бизнес-плана проекта. Также среди финалистов разыгрывается финансовое вознаграждение на реализацию и развитие задумки.