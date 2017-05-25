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В Молодечно спасатели продемонстрировали свою систему действия в чрезвычайных ситуациях
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23 Мая 2017 18:41

В Молодечно спасатели продемонстрировали свою систему действия в чрезвычайных ситуациях

Как действовать во время серьезного ДТП или масштабного пожара в жилом секторе. Сегодня в Молодечно спасатели продемонстрировали свою систему действия в чрезвычайных ситуациях. Самые смелые представители массмедиа смогли и на себе ощутить все нюансы работы тех, кто каждый день спасает жизни. Александр Хоровец поучаствовал в спасательной операции.

А еще диэлектрический набор, бензопила, гидравлический аварийно-спасательный инструмент и десятки метров пожарных рукавов. Все то, что необходимо для быстрого реагирования на любую чрезвычайную ситуацию. По словам Дениса Ушацкого, за 20 лет службы не раз приходилось преодолевать огонь, воду и даже разорванные железные трубы. И главное в таких обстоятельствах - оставаться спокойным.

Спасатели должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации. Вот и в этом случае по легенде поезд сошел с рельсов. Одна цистерна загорелась, оттуда начали выливаться вредные вещества. За дело берутся спасатели-химики, 5 минут и пожар ликвидирован. А на поврежденную емкость наложили бандаж.

По словам спасателей, помогать людям, которые попали в беду, тяжело не столько физически, сколько психологически. И сегодня сотрудники МЧС предложили журналистам самим переодеться в специальные боевки, чтобы почувствовать все на себе.

Журналисты, как и спасатели, также часто находятся в центре чрезвычайных ситуаций. А затем делятся самыми горячими новостями. Оперативность и профессионализм корреспондентов "Новостей региона" оценили сотрудники МЧС.

Показательные выступления - это своего рода отчет оперативной службы. Оттачивание навыков, чтобы каждый, кто набирает цифры 101 , был уверен - помощь придет вовремя. 

  

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