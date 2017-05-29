Сегодня в белорусских школах прозвенят последние звонки

30 Мая 2017 07:13

Праздник для 145-ти тысяч выпускников. Правда, в школу им придется вернуться уже первого июня, когда начнутся выпускные экзамены. Белорусский или русский язык - на выбор, математика, история Беларуси и иностранный язык. А после - ночь, которая завершит 11 лет обучения, - выпускной бал. В этом году торжества пройдут 9 и 10 июня.

Ирина Каржова, замначальника управления Министерства образования Беларуси: "Руководители учреждения образования, органы управления образованием провели всю необходимую подготовительную работу для проведения выпускных экзаменов на высоком уровне. В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к последнему звонку, для одиннадцатиклассников предусмотрены поздравительная программа для первоклассников, экскурсионные поездки, концертные программы как в учреждениях образования так и за его пределами".

А уже 12 июня начнется вступительная гонка. Первое централизованное тестирование абитуриенты вузов сдадут по белорусскому языку.