Сегодня в Беларуси пройдет республиканский субботник

22 Апреля 2017 09:25

Сделать чище родную землю выйдут миллионы белорусов. К акции традиционно присоединяются министры, парламентарии, сенаторы. География акции - буквально каждая улица. Устроить субботник можно на рабочих местах, а также благоустроить достопримечательности, захоронения времен Великой Отечественной войны, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные лагеря к летнему сезону. Часть заработанных средств будет направлена на строительство знаковых белорусских объектов.