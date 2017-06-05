Сегодня православный мир отмечает День памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой

5 Июня 2017 19:08

Главные торжества прошли в древнем Полоцке в Спасо-Евфросиниевском монастыре, основанном игуменьей и просветительницей Евфросинией в XII веке. Верующие совершили сразу несколько крестных ходов, которые на подходе к монастырю слились в одну большую процессию. Праздничные богослужения прошли во всех храмах Полоцкой епархии и в Софийском соборе, где начинался духовный путь святой. Это единственный день в году, когда под сводами памятника архитектуры проходит служба. Участие в торжествах принял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Замечательный праздник. И она действительно в течение всех столетий, которые мы вспоминаем, всегда была рядом с народом. И будем надеяться, что это будет всегда. Поэтому хочется пожелать веры и верности нашему народу. С Богом мы будем всегда сильны, крепки и независимы ни от кого".

Евфросиния Полоцкая – инокиня и просветительница времен Полоцкого княжества. Одна из первых на Руси женщин, причисленных к лику святых. Считается небесной покровительницей Беларуси.