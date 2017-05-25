Минский онкологический диспансер получил в дар концентратор кислорода

23 Мая 2017 19:18

Аппарат помогает пациентам, страдающим от удушья. Он приобретен на средства, вырученные в ходе благотворительной акции. Ее провело добровольческое движение столичного храма иконы Божьей Матери "Всецарица". К этому моменту волонтеры вручили медучреждениям страны 9 концентраторов кислорода. Помогают белорусским хосписам добровольцы уже несколько лет: они собирают деньги на средства гигиены и ухода для лежачих пациентов.

Протоиерей Кирилл Шолков, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви, настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица": "В рамках отношений с Минздравом возник такой проект "Дорога милосердия - помощь хосписам Беларуси". Мы надеемся, что нашими общими делами мы дарим человеку маленькую радость".

4 года назад храм иконы Божьей Матери "Всецарица" организовал при диспансере часовню: ею стала бывшая регистратура. Здесь пациенты и их близкие могут зажечь свечу, дважды в неделю поучаствовать в молебне, а также посетить Божественную литургию в субботу.