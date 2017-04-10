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Сегодня экипаж 50-й экспедиции МКС вернется на Землю
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10 Апреля 2017 12:08

Сегодня экипаж 50-й экспедиции МКС вернется на Землю

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 14:20 в Казахстане. Миссия космонавтов Сергея Рыжикова, Андрея Борисенко и астронавта НАСА Роберта Кимбро продолжалась 173 дня. На орбите до прибытия следующего экипажа работу продолжат белорус Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и француз Тома Песке. Новые космонавты отправятся на МКС 20 апреля.

  

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