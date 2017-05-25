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Сегодня 100 дней действия в Беларуси безвизового режима
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23 Мая 2017 07:06

Сегодня 100 дней действия в Беларуси безвизового режима

За это время возможностью открытых границ уже воспользовались более 19 000 иностранцев. Как показала практика, нововведение не повлияло на безопасность в стране. С начала года в отношении туристов, прибывающих через аэропорт, возбуждено три уголовных дела – кстати, эти иностранцы путешествовали по визе. Нарушения безвизовых пассажиров касаются сроков пребывания.

За нарушение сроков пребывания предусмотрены либо предупреждение, либо штраф до 50 базовых с возможной депортацией из страны. К слову, с начала года пассажиропоток в Национальном аэропорту вырос на треть.

  

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