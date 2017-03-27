26 Марта 2017 21:15

Цифры говорят лучше слов. И у нас есть подборка главных последних достижений системы здравоохранения - самые значимые шаги на пути к здоровью белорусов. Давайте посмотрим.

Рассказывает Влада Карницкая.

Не так давно многие болезни были приговором для пациентов. Сегодня около миллиона людей на планете продолжают жить с пересаженными почками, печенью, сердцем, легкими.

Считается, что трансплантология - лицо медицины. Наши специалисты давно доказали: в профессионализме они не уступают мировым стандартам. С ноября прошлого года можно говорить, что наши врачи выполняют все трансплантации - пересадили комплекс сердце - легкие. Но, как и прежде, лидируют операции по пересадке почек и печени

В прошлом году в Беларуси проведено рекордное число трансплантаций - 505. Для сравнения: в 2005-м их было всего 8. Только за последние 10 лет количество этих сложнейших вмешательств в нашей стране увеличилось более чем в 55 раз.

Еще один показатель уровня медицины в стране - применение новейших технологий и методик. Здесь нужно вспомнить белорусских травматологов-ортопедов - у нас теперь выполняются операции по эндопротезированию плечевого, голеностопного и локтевых суставов. В практику нейрохирургов Беларуси внедрены эндоваскулярные методы вмешательств при патологии сосудов головного и спинного мозга (то есть - без разрезов, через небольшие проколы) и даже малотравматичные микрохирургические методики удаления опухолей головного мозга.

Чем больше успехов в отечественной медицине, тем меньше белорусов лечатся за рубежом. Это аксиома. Не надо доказывать уже и то, что умеренные цены, своевременная диагностика и качественное лечение больше привлекают к нам иностранцев. Если в 2010 году экспорт медицинских услуг составлял 9 млн. долларов США, то уже в 2016 году - эта цифра увеличилась в 4 раза.

B 2016 году наша страна снискала очередное признание на мировой арене - Беларусь получила сертификат Всемирной организации здравоохранения. Документ официально подтверждает: мы смогли добиться предотвращения передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. Что примечательно, наша страна стала первой и единственной страной в Европе, получившей подобное удостоверение.

Одно из самых важных достижений - рекордное снижение материнской смертности. За четверть века она сократилась на 88%. Для сравнения: средний мировой показатель снизился только на 44%. В итоге Беларусь в рейтинге ВОЗ на одном уровне с Чехией, Швецией, Италией. И остается одной из первых в мире - она опередила Бельгию и все соседние страны. А в целом материнская смертность в нашей стране ниже, чем в странах европейского региона.

И высокотехнологичные операции, и своевременная помощь, и качество медицинских препаратов - все это, конечно же, не стало бы реальностью, если бы не финансирование. В прошлом году на здравоохранение пошло более 14% от госбюджета. Это чуть меньше, чем на образование, но почти втрое больше, чем на социальную помощь, пенсии и пособия.

Итог слаженной и эффективной политики в сфере здравоохранения - демографический плюс. В прошлом году в нашей стране на свет появилось 119 000 детей - такой рождаемости в Беларуси не было 12 лет. А это значит только одно - мы пришли к возобновлению нации, нас становится больше.