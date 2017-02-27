Общество
27 Февраля 2017 18:43
Самые смелые образы и последние тренды парикмахерской моды
Конкурс среди стилистов прошел в столице и объединил мастеров со всей страны. Творческие идеи они осуществляли в трех номинациях - "Свадебная прическа", "Вечерняя прическа", а также "Креативный образ". При этом свое мастерство демонстрировали как профессиональные мастера, так и новички. Лучших выбирали ведущие стилисты-парикмахеры.
Финалом конкурса стала большая фотосессия и дефиле. Во время мероприятия также провели выставку творческих работ среди мастеров.
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