Самые смелые образы и последние тренды парикмахерской моды

27 Февраля 2017 18:43

Конкурс среди стилистов прошел в столице и объединил мастеров со всей страны. Творческие идеи они осуществляли в трех номинациях - "Свадебная прическа", "Вечерняя прическа", а также "Креативный образ". При этом свое мастерство демонстрировали как профессиональные мастера, так и новички. Лучших выбирали ведущие стилисты-парикмахеры.

Финалом конкурса стала большая фотосессия и дефиле. Во время мероприятия также провели выставку творческих работ среди мастеров.