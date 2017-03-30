С этого года в Беларуси можно будет сдавать ЦТ по четырем предметам

30 Марта 2017 21:25

С этого года в Беларуси можно будет сдавать тестирование сразу по четырем предметам, а сертификаты с баллами будут действовать 2 года. Свои силы будущие студенты могут проверить уже сейчас - в стране проходит третий этап пробного тестирования, экзамен можно сдать в любой день. О том, кто и как получит в этом году студенческий билет, узнала Юлия Гризунт.

Александра Садовского мы встретили как раз после курсов по русскому языку. Сертификат по этому предмету ему понадобится в любом случае, как и по биологии. А вот станет он психологом или врачом - зависит от количества баллов по истории и химии. Выбрать университет он сможет уже после получения сертификата. Ведь теперь вместо 3 предметов сдать можно сразу 4.

А вот после регистрации на ЦТ изменить решение уже нельзя. Кроме того, сертификаты с количеством баллов будут действительны для абитуриентов 2017 уже 2 года. Даже если поступить в этом году по каким-то причинам не получится, пересдавать ЦТ не нужно. А вот процесс проведения самих тестов станет строже.

Наталья Вайтехович, первый замдиректора Республиканского института контроля знаний: "Абитуриент, покидая аудиторию, организатор должен убедиться, что абитуриент оставляет комплект экзаменационных материалов на столе, его предупреждают о том, что время, которое он затратил на выход, не играет никакой роли для продления времени экзамена. И когда он возвращается в аудиторию, также проверяется комплектность экзаменационных материалов".

Также во время ЦТ нельзя меняться местами, с этого года рассадка не по алфавиту, а в случайном порядке. Традиционно ознакомиться с процессом можно до вступительного испытания. Сейчас проходит уже третий этап репетиционных испытаний. В Институте контроля знаний проверить себя можно еще месяц, ежедневно тест начинается в 2 часа дня, для каждого школьника количество возможностей безлимитно, нужно только заранее зарегистрироваться. К слову, на такую репетицию может придти даже первоклассник, а иногда проверить таким образом свои знания приезжают школьники из России.

Еще одно нововведение – 3 резервных дня для сдачи тестирования вместо одного. Т.е. теперь в июле можно сдать полный набор предметов, чтобы участвовать во вступительной гонке. Причины для месячной отсрочки могут быть две – справка о болезни или участие в международных конкурсах за рубежом.

Структура тестов останется неизменной, содержание в каждом варианте теста свое, главное правило при составлении – все вопросы только по школьной программе.

Сегодня абитуриенты уже могут выбрать себе самую подходящую кафедру – новых специальностей в этом году точно не появится. Зато в некоторые вузы введут аналоги уже существующих программ. Некоторые из них, возможно, станут шансом получить профессию своей мечты.