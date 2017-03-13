Рынок труда в Беларуси

13 Марта 2017 21:05

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития бизнес-климата в стране, устранение бюрократических барьеров - все это важный стимул для открытия новых предприятий и компаний, а значит и рабочих мест. Во время большого совещания об актуальных вопросах развития экономики Президент поручил: 1 Мая, праздник труда, все, кто может и хочет работать, должны встретить занятыми. Понятно, задача непростая, но выполнимая. Об этом говорят и цифры. В нашей стране в некоторых регионах сегодня вакансий даже больше, чем официально зарегистрированных безработных. Как найти занятие по душе и что делать, если нужна востребованная профессия? Рынок труда изучил Алексей Адашкин.

Артур Сергеенко на этой кондитерской фабрике трудится с конца прошлого года. Работу искал сначала по объявлениям в газете, ходил на собеседования. Реальную помощь ощутил только после того, как стал на учет в управление по труду, занятости и социальной защите.

Илья Сердюков смог найти работу примерно месяц назад. С его средним специальным образованием получить навыки грузчика труда не составило. Но эта профессия - лишь первая ступень в карьерной лестнице. Молодой человек серьезно настроен шагать вверх на этой фабрике.

Всего на этой кондитерской фабрике благодаря сотрудничеству с центром занятости с начала года трудоустроили примерно два десятка человек. За последние два месяца 1300 человек смогли найти работу благодаря Гомельской службе занятости. Двадцати двум безработным была выдана субсидия для открытия собственного дела. Почти две сотни человек смогли пройти переподготовку.

Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, государство предлагает всем желающим помощь в переобучении. В прошлом году новые профессии в стране освоили 1200 человек, что на треть больше, чем в 2015-м. Стимулом для поиска работы стал и Декрет № 3. Выполнение документа позволит улучшить ситуацию на рынке труда. Президент на прошлой неделе поставил и конкретный срок - 1 мая. Сегодня Глава государства во время встречи с представителями отечественного IT-сектора объяснил, кто и чем должен быть занят к празднику труда.

Помогать с трудоустройством будут и местные органы власти. Об этом сегодня заявил первый замглавы Администрации Президента. Максим Рыженков в преддверии Дня Конституции вручил отличникам учебы и лучшим спортсменам-школьникам первые паспорта. Следующим по важности документом для этих молодых людей должна стать трудовая книжка. Государство сделает все возможное, чтобы проблем с поиском работы не было ни у кого.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Действительно, в настоящее время разрабатываются изменения в декрет. Кроме того, четко поставлена задача как правительству, так и местным органам власти по оказанию содействия всем гражданам по трудоустройству и решению вообще любых других вопросов, которые касаются жизнеобеспечения наших граждан. Я надеюсь, что Президента все хорошо услышали, и все его указания будут всеми выполняться не на 100%, а на все 200%. Надо к каждому человеку подойти так, будто ты решаешь вопрос свой или самых близких своих родственников - тогда, уверен, все получится".

В Беларуси уровень безработицы по-прежнему один из самых низких на постсоветском пространстве.

Наихудшая ситуация у нашего партнера по ЕАЭС - Армении. Там не трудоустроен практически каждый пятый. В Латвии безработица составляет почти 10 процентов. В Литве 8 процентов экономически активных жителей страны официально не могут трудоустроиться. В России безработица хоть и снижается, но до сих пор выше белорусского показателя в шесть раз.

Судя по статистике, приобщить к труду тех, кто способен и должен работать, вполне себе можно. Наниматели заявляют, что сегодня в стране существуют около 40 тысяч вакансий. Безработных при этом лишь примерно на две с половиной тысячи больше. С таким конкурсом на одно рабочее место найти себе достойное занятие по душе не так и сложно - было бы желание.

А в некоторых регионах вакансий даже больше, чем претендентов на трудоустройство. Такая ситуация в Минске, в Гродненской и Могилевской областях. Количество предложений работы увеличилось за год в полтора раза. При этом число состоящих на учете безработных за то же время уменьшилось примерно на 16 процентов. Выбрать действительно есть из чего.

Расширять рынок труда позволяет и модернизация. СПК "Агро-Мотоль" специализируется на выращивании картофеля. Под ним 500 гектаров полей. Уже этой весной здесь начнет работать теплица на 25 соток, где растения будут находиться в стопроцентно защищенной от вредителей среде. Это повысит урожайность и позволит привлечь дополнительные трудовые ресурсы.

В прошлом году в Мотоле вырастили около 18 тысяч тонн картофеля. Львиная доля идет на экспорт в Россию, Молдову, Азербайджан. В современных условиях нужно и работать по-новому. Так, на предприятии недавно установили линию по очистке и фасовке картофеля в вакуумную упаковку. Продукт уже поступает в магазины и рестораны Брестской области.

Положительное влияние на рынок труда может оказать не только модернизация, но и либерализация деловой среды. Заниматься бизнесом становится проще. И это важный стимул для создания новых предприятий и компаний. А значит, и выбор профессий и вакансий для безработных станет еще более широким.