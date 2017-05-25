Общество
25 Мая 2017 12:06
Российская сторона рассматривает варианты дополнительного авиасообщения через Минск
Российская сторона уже рассматривает варианты дополнительного авиасообщения через Минск. Национальный перевозчик "Белавиа" пока никак не комментирует возможность увеличения рейсов на случай отмены пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.
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