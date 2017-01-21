Российская сторона продолжит стратегию сближения регионов Беларуси и России

22 Января 2017 09:01

В Москве в посольстве Беларуси прошло первое заседание комитета четвертого Форума регионов двух стран. В этом году главная тема ежегодного мероприятия - белорусско-российское сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций.

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России:

"Это очень важные современные темы, которые требуют сближения наших стран, новых подходов, поиска совместных решений. Эта встреча в рамках работы нашего организационного комитета имеет очень большое значение. Это не только знак наших близких, особых отношений с Беларусью, но это говорит и о том, что мы намерены и в дальнейшем продолжать нашу линию на сближение регионов Беларуси и России".

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Главы наших государств Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что огромное значение для сотрудничества двух стран имеют общие вопросы, которые касаются жизни людей, интеграции регионов, развития отношений как на уровне предприятий, так и на уровне исполнительной власти и органов самоуправления. Поэтому Форум регионов Беларуси и России - это особая площадка, которая предоставляет возможность интеграции в высокой степени".

Четвертый Форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в Москве. В “Экспоцентре” на масштабной выставке можно будет ознакомиться с разработками в сфере IT. Также планируется телемост Минск-Москва между ведущими вузами 2 стран.