Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

30 Мая 2017 12:09

Напоминаем, они работают в Минске и областях каждую субботу с девяти утра и до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Очередная связь и в эту субботу, 3 июня.