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Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии
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30 Мая 2017 12:09

Решить проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии

Напоминаем, они работают в Минске и областях каждую субботу с девяти утра и до полудня. Обратиться можно будет к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Очередная связь и в эту субботу, 3 июня.   

  

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