Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Работники Белтелерадиокомпании вышли на субботник
Общество
RSS
Работники Белтелерадиокомпании вышли на субботник
Скачать Поделиться

22 Апреля 2017 12:14

Работники Белтелерадиокомпании вышли на субботник

Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаенка, 9. В этом году ведущие и журналисты холдинга посадили аллею из туй и занимались генеральной уборкой дворовой территории. Несмотря на непогоду с утра, удалось выполнить все работы. В планах сделать зеленый парк с большим количеством живых растений и деревьев.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Для того, кто работает, погоды не существует. Для того, кто работает, существует цель сделать что-то, изменить к лучшему. Планомерно по субботникам, кроме общих взносов в общую копилку нашей страны на благие цели, мы традиционно улучшаем нашу территорию, чтобы здесь было удобно летом и творческие планы вынашивать, общаться и даже подводки журналистам снимать на фоне красиво посаженных ухоженных газончиков".

Республиканский субботник сегодня проходит по всей стране. В нем принимают участие более трех миллионов человек.  

Другие новости

Прогноз погоды на 22 апреля Прагноз надвор’я на 22 красавіка People respond to President’s Address 21.04.2017 15:35 / Общество Прогноз погоды на 22 апреля
Сезон аттракционов открыт Сезон атракцыёнаў адкрыты 21.04.2017 15:30 / Общество Сезон аттракционов открыт
ОСВОДу - 145 лет АСВОДу - 145 гадоў 21.04.2017 15:21 / Общество ОСВОДу - 145 лет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =