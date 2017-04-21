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22 Апреля 2017 12:14

Работники Белтелерадиокомпании вышли на субботник

Уже традиционно работники Белтелерадиокомпании выходят на субботник на Макаенка, 9. В этом году ведущие и журналисты холдинга посадили аллею из туй и занимались генеральной уборкой дворовой территории. Несмотря на непогоду с утра, удалось выполнить все работы. В планах сделать зеленый парк с большим количеством живых растений и деревьев.



Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Для того, кто работает, погоды не существует. Для того, кто работает, существует цель сделать что-то, изменить к лучшему. Планомерно по субботникам, кроме общих взносов в общую копилку нашей страны на благие цели, мы традиционно улучшаем нашу территорию, чтобы здесь было удобно летом и творческие планы вынашивать, общаться и даже подводки журналистам снимать на фоне красиво посаженных ухоженных газончиков".



Республиканский субботник сегодня проходит по всей стране. В нем принимают участие более трех миллионов человек.