Психолингвист и полиглот Дмитрий Петров сегодня в "Актуальном интервью"

7 Июня 2017 07:14

Известный российский психолингвист и полиглот. Уже в школе он свободно читал на английском, немецком, французском и итальянском языках. Разработал уникальную методику, которая позволяет буквально за две недели заговорить на любом языке, даже на китайском. Сегодня в "Актуальном интервью" - Дмитрий Петров.

Он знает 50 иностранных языков, и этот список постоянно растет. Полиглот Дмитрий Петров вывел свою формулу, которая помогает заговорить на китайском или хинди всего за две недели.

Как изучение иностранных языков влияет на мировоззрение? Почему Брексит может сделать немецкий более популярным в Европе, чем английский? И как оценить экономический эффект от знания языков? Почему лингвистов, которые помогают мировым лидерам найти общий язык, сравнивают с космонавтами? И какие шутки позволяют себе переводчики первых лиц?

"Актуальное интервью" с полиглотом и психолингвистом Дмитрием Петровым смотрите сегодня сразу после "Панорамы".