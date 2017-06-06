Главная>>Общество>>Психолингвист и полиглот Дмитрий Петров сегодня в "Актуальном интервью"
Общество
RSS
Психолингвист и полиглот Дмитрий Петров сегодня в "Актуальном интервью"
Скачать Поделиться

7 Июня 2017 07:14

Психолингвист и полиглот Дмитрий Петров сегодня в "Актуальном интервью"

Известный российский психолингвист и полиглот. Уже в школе он свободно читал на английском, немецком, французском и итальянском языках. Разработал уникальную методику, которая позволяет буквально за две недели заговорить на любом языке, даже на китайском. Сегодня в "Актуальном интервью" - Дмитрий Петров.

Он знает 50 иностранных языков, и этот список постоянно растет. Полиглот Дмитрий Петров вывел свою формулу, которая помогает заговорить на китайском или хинди всего за две недели.

Как изучение иностранных языков влияет на мировоззрение? Почему Брексит может сделать немецкий более популярным в Европе, чем английский? И как оценить экономический эффект от знания языков? Почему лингвистов, которые помогают мировым лидерам найти общий язык, сравнивают с космонавтами? И какие шутки позволяют себе переводчики первых лиц?

"Актуальное интервью" с полиглотом и психолингвистом Дмитрием Петровым смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 июня Прагноз надвор'я на 7 чэрвеня 06.06.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 июня
Прогноз погоды на 6 июня Прагноз надвор’я на 6 чэрвеня 05.06.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 6 июня
Инклюзия через творчество Інклюзія праз творчасць Inclusion through art 05.06.2017 15:31 / Общество Инклюзия через творчество

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =