Прокурор запросил 15 лет лишения свободы в колонии общего режима для Владислава Казакевича

27 Февраля 2017 19:14

15 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил прокурор для обвиняемого Владислава Казакевича.

Прения по делу о нападении в "Новой Европе" прошли в Минском городском суде. По мнению гособвинителя, вина подсудимого полностью доказана, а действия "отличались особым цинизмом, жестокостью и пренебрежением к нормам морали". Основная часть выступления прокурора длилась около часа. Муж убитой бензопилой женщины Александр Александронец выступил в судебных прениях и также заявил, что вина Казакевича полностью доказана. Он отметил, что обвиняемый не раскаялся в содеянном, и считает, что к нему нужно применить "самое суровое наказание". Мать убитой также попросила наказания "по всей строгости закона". В своем выступлении женщина отметила, что ее удручает тот факт, что подсудимый не раскаялся и не сочувствует потерпевшим. Самое строгое наказание для обвиняемого также попросили дочь и сестра убитой. Потерпевшие, среди которых мать погибшей Елены Александронец, ее муж, дочь, сестра, а также еще три женщины, заявили к Казакевичу иски о возмещении материального и морального вреда на сумму более 360 000 рублей.