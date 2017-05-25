Прогноз погоды на 23 мая

22 Мая 2017 15:30

Погоду на территории Беларуси во вторник 23 мая будет определять поле сниженного атмосферного давления, днем по югу будет ощущаться воздействие фронтального раздела. Внимание! Днем по югу страны в отдельных районах ожидаются грозы.

В Бресте - возможен кратковременный дождь, ночью +11, днем +24.

В Гродно - существенных осадков не ожидается, ночью +8, днем +22.

В Витебске - ночью кратковременный дождь, +8, днем 21 выше нуля.

В Могилеве - без существенных осадков, ночью 9 тепла, днем +22 градуса.

В Гомеле - ночью +10, днем кратковременный дождь, возможна гроза, 25 тепла.

В Минске - без существенных осадков, ночная температура воздуха +9, дневная +25.

В ближайшие дни в столице осадков не ожидается: в среду без существенных осадков, +21 , в четверг 23 тепла, вечером возможен кратковременный дождь.

Погода в соседних странах: в Москве +18, в Вильнюсе 20 тепла, Киеве +21, Варшаве 23 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже и Берлине +22,

Вене также 22 тепла, Риме +25 градусов.