22 Мая 2017 15:30
Прогноз погоды на 23 мая
Погоду на территории Беларуси во вторник 23 мая будет определять поле сниженного атмосферного давления, днем по югу будет ощущаться воздействие фронтального раздела. Внимание! Днем по югу страны в отдельных районах ожидаются грозы.
В Бресте - возможен кратковременный дождь, ночью +11, днем +24.
В Гродно - существенных осадков не ожидается, ночью +8, днем +22.
В Витебске - ночью кратковременный дождь, +8, днем 21 выше нуля.
В Могилеве - без существенных осадков, ночью 9 тепла, днем +22 градуса.
В Гомеле - ночью +10, днем кратковременный дождь, возможна гроза, 25 тепла.
В Минске - без существенных осадков, ночная температура воздуха +9, дневная +25.
В ближайшие дни в столице осадков не ожидается: в среду без существенных осадков, +21 , в четверг 23 тепла, вечером возможен кратковременный дождь.
Погода в соседних странах: в Москве +18, в Вильнюсе 20 тепла, Киеве +21, Варшаве 23 с плюсом.
Погода в Западной Европе: в Париже и Берлине +22,
Вене также 22 тепла, Риме +25 градусов.