4 Апреля 2017 18:40

Интерактивные занятия, игры и лекции на тему здорового образа жизни проведут волонтерские отряды для столичных учеников. Проект под названием "На пути к крепкому здоровью" стартовал сегодня в Минске. Добровольцы - студенты столичного Медицинского университета и Училища олимпийского резерва - подготовили презентации и представления на темы спортивной закалки, правильного питания, а также профилактики различных заболеваний.

Проект будут организовывать в разных учебных заведениях столицы. Продлится он до конца года.