Проект "Кулинарная дипломатия" вернулся на "Беларусь 1"

22 Апреля 2017 21:33

Проект не только о еде "Кулинарная дипломатия" вернулся на "Беларусь 1". В обновленном формате. В гостях у ведущей программы Юлии Перцовой не профессиональные повара, а посланники из разных стран мира. Каждое воскресенье дипломаты делятся не только кулинарными рецептами, но личными историями успеха, а также впечатлениями от Беларуси. Репортажв буквальном смысле из телевизионной кухни.

На этой кухне никто не соревнуется в ловкости обращения с ножом, хотя у плиты сразу две хозяйки. Под прицелом камер и в свете софитов идет процесс приготовления блюд. На самом деле уютный островок - настоящая "переговорная площадка". В гостях у ведущей программы представители разных государств мира. Дипломаты, засучив рукава, замешивают тесто.

Студия "Кулинарной дипломатии" немногим больше привычной кухни. Разве что по периметру находятся камеры. Здесь их 4. Кроме того, здесь жарко не только от готовящихся блюд, но и от света софитов.

А вот и реверс студии, такого на обычной кухне не увидишь. Режиссер и операторы, редакторы, звукорежиссеры, гримеры... У телевизионщиков свой контроль качества. Проверку крупным планом проходят все ингредиенты в рецепте. За чистотой кадра лично следит режиссер проекта.

Проморолики проекта "Кулинарная дипломатия" - первое, что увидели зрители "Беларусь 1". Гастрономический ликбез по страноведению от ведущей Юлии Перцовой и режиссера Юрия Ярошика. В новом сезоне программа обновилась: поменяла студию, графическую упаковку. Если раньше к формату относились настороженно, то сегодня представители дипмиссий сами заинтересованы появиться в студии. Во многом благодаря сложившемуся имиджу нашей страны за рубежом. Стартовали с Литвы. Посол с супругой были первыми, кто опробовал в действии телевизионную кухню.

Пока в духовке готовится арепа - культовое блюдо из Венесуэлы, разговоры не только о еде. Сотрудничество и взаимодействие между странами - вопросы в формате проекта. Дипломаты с удовольствием приезжают в привлекательную Беларусь - страну с богатой культурой, в том числе партнерских отношений. В неформальной домашней атмосфере посланники своих государств делятся не только кулинарными рецептами. Знакомят со своими традициями и с удовольствием делятся приобретенными за годы службы в нашей стране белорусскими привычками.

Проект пишется в режиме реального времени. Но впрок. В день по два эпизода. Нагрузка для всей команды. Новый выпуск программы уже в это воскресенье на "Беларусь 1".