Общество
28 Марта 2017 08:14
Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"15 белорусских сортов ячменя и пшеницы признаны уникальными в Европе. Кукуруза нашей селекции растет на Сахалине, а белорусские яблони прошли успешные испытания в Калуге при минус 37-ми градусах.
В эти минуты готовится к эфиру новая серия проекта "Дело жизни". Это фильм о людях, которые создали в Беларуси банк генетических ресурсов. Он обеспечивает не только продовольственную, но и экологическую безопасность. Здесь хранятся семена и генетический материал всех лучших растений белорусских полей и лесов. Четыре большие коллекции признаны национальным достоянием. Новую серию цикла смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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