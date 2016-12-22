Проехать в общественном транспорте столицы по новой цене и по новым проездным

21 Декабря 2016 15:16

Сегодня в продаже появились проездные на сутки, двое, трое и 90. Таким электронным документом на безлимитный проезд пассажиры смогут воспользоваться во время поездок в троллейбусе, трамвае или автобусе - в том числе экспресс-маршрутов. Нововведения протестировала Александра Драгун.

Передвигаться по городу в наземном транспорте можно пятью новыми вариантами. Среди ноу-хау - проездной на сутки, двое, трое и 90 дней.

Этот электронный документ открывает двери на безлимитный проезд в троллейбусе, трамвае или автобусе - в том числе экспресс-маршрутов. Кроме этого, теперь и бесконтактная смарт-карта стала более вместительной. На ее счет можно зачислить до сотни поездок.

Кроме этого, сегодня изменились и сроки действия электронных билетов. Пользоваться проездными, которые имеют лимит на определенное количество поездок, теперь можно дольше. Например, 10 и 20 поездок будут актуальны в течение месяца. А пропуск на 100 "визитов" в общественный транспорт - до 80 суток.

Безлимитные поездки на трое суток или проездной на пять видов общественного транспорта с приятным бонусом. На киосках у остановочных пунктов и в кассах метрополитена размещены шпаргалки для пассажиров. Такие своеобразные справочники с подробной информацией в таблицах подскажут минчанам и гостям вариант проезда, цену и срок действия бесконтактной карточки.

Сегодня талоны и жетоны стоят на 5 копеек больше. Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае обойдется в 55 копеек, в метро - 60. А вот так выглядят новые бумажные билеты. Талонами же "вчерашнего дня" можно пользоваться еще месяц.

В перспективе в городе появится и самый "маленький" проездной - на час. Погрешности в 15 минут на случай опоздания автобуса, например, в час пик, будут решаться в пользу пассажиров.