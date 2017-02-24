Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Продолжают работу прямые телефонные линии в Минске и областях
Общество
RSS
Продолжают работу прямые телефонные линии в Минске и областях
Скачать Поделиться

25 Февраля 2017 09:33

Продолжают работу прямые телефонные линии в Минске и областях

Задать вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Напомним, очередная прямая линия пройдет и сегодня.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =