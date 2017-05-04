Продолжается визит в Беларусь многочисленной группы журналистов из Китая

4 Мая 2017 07:02

Программа пресс-тура очень насыщенная. Репортеры из Поднебесной уже посетили несколько промышленных компаний, индустриальный парк "Великий камень" и Парк высоких технологий. Ознакомились корреспонденты из КНР и с отечественным сельским хозяйством, а также отведали нашей национальной кухни.

Сегодня - самый ответственный день. С китайскими журналистами пообщается Президент Александр Лукашенко. Подробности у Алексея Адашкина.

Китайские журналисты - нередкие гости в Беларуси. В нашей стране даже работают отдельные корпункты крупнейших средств массовой информации Поднебесной. Однако такую многочисленную группу репортеров с востока Евразии наша республика принимает впервые в белорусско-китайской истории.

Прямым рейсом из Пекина в Минск прилетели четыре десятка журналистов. Они представляют все главные СМИ Поднебесной, в том числе Центральное телевидение Китая, чья аудитория уверенно превышает один миллиард человек. В составе группы не только столичные репортеры, но и корреспонденты из десяти провинций Поднебесной. Помимо телевизионщиков, в Беларусь делегировали своих лучших авторов газеты, журналы и радиостанции КНР. По запасу трудолюбия китайские журналисты уверенно превосходят акул пера из любой страны мира. График пресс-тура по Беларуси расписан буквально по часам. В программе - заводы, сельскохозяйственные предприятия, ІТ-компании, индустриальный парк, музей, театр, выставка средств массовой информации и многое другое. Почти в каждом из этих пунктов - успешные примеры белорусско-китайского сотрудничества.

Самая важная встреча пройдет сегодня во Дворце Независимости. Репортеры смогут получить ответы на все свои вопросы, как говорится, из первых уст. Уже в этом месяце состоится десятый визит Президента Беларуси в Китай. Поэтому в эти дни в Поднебесной интерес к нашей стране повышенный.

Е Чунь, корреспондент спутникового телевидения Шэньчжэня: "Мы ожидаем встречи с президентом Александром Лукашенко, чтобы поговорить о сотрудничестве между нашими странами. Белорусский лидер скоро посетит Китай, и у нас тщательно готовятся к этому визиту".

В прошлом году Беларусь и Китай перешли на новый уровень взаимодействия. Теперь наши страны связывают отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, Минск вошел в четверку ближайших партнеров Пекина. Это означает взятие новых вершин как в политике, так и в экономике.

Уже сегодня в Беларуси реализуется три десятка инвестиционных проектов, на которые китайская сторона направила около шести миллиардов долларов. И количество таких точек соприкосновения будет только расти.

Беларусь, пожалуй, ни с одним государством мира не продвигается в отношениях так быстро, как с Китаем. Расстояние между Минском и Пекином превышает шесть тысяч километров. Однако сблизить страны помогают совместные проекты - особенно те, которые связаны с построением "Нового Шелкового пути". Можно ожидать, что наше участие в этой масштабной инициативе станет одним из главных вопросов сегодняшнего разговора Президента с китайскими журналистами.