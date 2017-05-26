Прием граждан сегодня прошел в администрации Заводского района столицы

25 Мая 2017 19:04

В Беларуси продолжается открытый диалог с представителями власти. Сегодня очередной прием граждан по личным вопросам прошел в администрации Заводского района столицы.

Обращения, замечания и предложения людей выслушал помощник Президента - главный инспектор по Минску Владимир Карпяк. Среди проблемных вопросы незавершенного строительства, сноса частного сектора и малоэтажной застройки, коммунальные. Кстати, именно в Заводском районе столицы отмечают рост количества обращений в высшестоящие инстанции.

Владимир Карпяк, помощник Президента Беларуси - главный инспектор по г. Минску: "Серьезная проблема на сегодняшний день возникла в первую очередь с незавершенным строительством. Это связано с тем, что понятно, экономика развивается не так бурно, как это было в 14 или 15 году. Если смотреть в разрезе страны, то вопросы трудоустройства в Минске, например, не так актуальны, как в Витебске. У каждого региона свои вопросы".

На этой неделе прием граждан пройдет в Минске и Гродненской области. Записаться можно, позвонив по телефону в местный райисполком или администрацию района.