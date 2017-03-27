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Презентация Беларуси Международной ассоциации участников космических полетов
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27 Марта 2017 21:00

Презентация Беларуси Международной ассоциации участников космических полетов

Команда Агентства теленовостей подготовила для этой презентации специальный ролик. 7-минутная видеоистория рассказывает о космической науке и достижениях Беларуси в этой сфере, а также о тех, благодаря кому они стали возможны. Завершается ролик приветствием Олега Новицкого с МКС.

Международный космический конгресс в 2018 году пройдет в Беларуси. На форуме соберутся летчики-космонавты из 30 стран. 

  

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