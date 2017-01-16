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Премьера проекта "История милиции в лицах" сегодня в 21:45
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16 Января 2017 07:12

Премьера проекта "История милиции в лицах" сегодня в 21:45

Сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" -  новый грандиозный проект, посвященный 100-летию белорусской милиции. Его подготовили Агентство теленовостей совместно с МВД.  Постановки, реконструкция событий, актеры, грим, техника и команда. Каждая серия художественно-публицистического цикла отражает определенный период истории белорусской милиции с 1917 по 2017 годы, и для каждой  серии был найден герой или подвиг, который олицетворяет то время. Первую серии проекта телезрители смогут увидеть уже сегодня. Следующие выйдут на протяжении 8 недель. И последняя серия будет показана в канун профессионального праздника правоохранителей - 4 марта.

 

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