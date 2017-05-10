Празднование Дня Победы объединило тысячи белорусов

9 Мая 2017 21:03

От Дворца спорта до Лошицкого парка. Эстафета праздничных мероприятий стартовала сразу после церемонии возложения венков к монументу Победы. Сегодня торжественная атмосфера, которая царила во всех парках и скверах Минска, объединила тысячи белорусов. Стоит сказать, что организаторы праздничных площадок постарались угодить всем гостям от мала до велика. Например, в парке Челюскинцев маленькие белорусы смогли прокатиться по уникальному маршруту, организованному на Детской железной дороге. А в парк Победы, в буквальном смысле, прибежали любители спорта - там состоялся забег отважных. Как столица встречала 72-ю годовщину Великой Победы - репортаж

Звуки музыки в честь Дня Победы единым аккордом зазвучали в воздухе над Минском после полудня. Все парки и скверы столицы стали огромной концертной площадкой. У Дворца спорта на 15 тысячах квадратных метров разместился город мастеров, основная сцена, и даже прошли спортивные соревнования по силовому экстриму.

Верхний город встречал гостей симфонической музыкой и тематическими фотозонами. Кроме классики, здесь в необычных аранжировках можно было услышать и знакомые каждому военные песни. Недалеко о мае 1945-го играла гармонь.

Сегодня вся столица на каждой праздничной площадке с гордостью и будто в унисон произносит: "С Днем Победы!". Например, концерт, посвященный новому туристическому сезону, проходит в Верхнем городе. Здесь собрались любители музыки и танцев. Впрочем, чтобы прочувствовать атмосферу праздника, необязательно было приезжать в центр, ведь концертные площадки целый день работают во всех районах Минска.

Парк Победы по традиции стал эпицентром здорового образа жизни. Здесь прошел Всебелорусский забег отважных. В марафоне приняли участие 1200 человек, среди них - впервые малыши 4-х лет. И каждый на своей дистанции проверил выносливость и силу воли. На финише все участники получили памятную медаль.

По традиции в этот день в путь от станции "Заслоново" Детской железной дороги отправился поезд Великой Победы. Здесь тоже играет музыка, а главными действующими лицами концерта стали маленькие белорусы. Правнуки победителей тоже знают строки символичных майских песен.

В парке Челюскинцев под открытым небом заработала выставка детских рисунков. Рядом – портреты тех, кто, к сожалению, знает войну наяву. В экспозиции студентов художественного колледжа имени Глебова – ветераны. А вот в парке Горького прошли сразу несколько флешмобов – оркестровое дефиле и, конечно, концерт.

Впрочем, для того чтобы прочувствовать атмосферу праздника, не обязательно ехать в центр. Лошицкий парк стал площадкой акции "Цветы Великой Победы" – в ней поучаствовали самые маленькие белорусы. К обелиску в честь воинов и партизан, погибших при освобождении Минска, легли живые цветы. Память воинов почтили минутой молчания.

Впрочем, праздник в Минске начался 9 мая ровно в полночь: на площадке возле Тракторного завода десятки машин выстроились в надпись "Победа". Около 200 человек с фонариками образовали слова: "С праздником!".

Всего праздничных точек на карте Минска около трех десятков. На улицу, чтобы сказать спасибо тем, кто отстоял для будущих поколений мир, вышли тысячи белорусов. Без сомнения, нет в нашей стране семьи, где не было бы своего героя – деда, прадеда или отца, который когда-то уходил на фронт, чтобы сегодня мы могли произнести с гордостью: "С Днем Победы". И мы произносим из года в год, ведь Беларусь помнит подвиг каждого солдата, который вернулся или не вернулся с той страшной войны.