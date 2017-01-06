Общество
4 Января 2017 08:05
Праздники продолжаются для детей в Могилеве
В рамках благотворительного марафона "Согреем детские сердца" кукольный театр пригласил воспитанников центров реабилитации со всего региона и детей с ограниченными возможностями на спектакль "Золушка". Маленьких зрителей ждали сюрпризы - игры с клоунами и сладкие подарки от Белорусского детского фонда.
Благотворительная акция продлится до конца января. Рождественские подарки будут вручены всем детям.
Благотворительная акция продлится до конца января. Рождественские подарки будут вручены всем детям.
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