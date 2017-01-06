Праздники продолжаются для детей в Могилеве

4 Января 2017 08:05

В рамках благотворительного марафона "Согреем детские сердца" кукольный театр пригласил воспитанников центров реабилитации со всего региона и детей с ограниченными возможностями на спектакль "Золушка". Маленьких зрителей ждали сюрпризы - игры с клоунами и сладкие подарки от Белорусского детского фонда.

Благотворительная акция продлится до конца января. Рождественские подарки будут вручены всем детям.