Праздничный флешмоб возле Минского тракторного завода

30 Декабря 2016 12:14

Праздничный флешмоб сегодня утром ожидал и тех, кто находился возле Минского тракторного завода. У центральной проходной прошла необычная предновогодняя акция. Работники, приехавшие на первую смену, выстроили свои автомобили в виде гигантской елки. Машин оказалось ровно 100. В качестве главного украшения - новый трактор BELARUS-1523. На предприятии отметили, что изначально хотели построить елку из тракторов. Но не нашлось столько людей, которые могут управлять спецтехникой.