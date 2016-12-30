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Праздничный флешмоб возле Минского тракторного завода
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30 Декабря 2016 12:14

Праздничный флешмоб возле Минского тракторного завода

Праздничный флешмоб сегодня утром ожидал и тех, кто находился возле Минского тракторного завода. У центральной проходной прошла необычная предновогодняя акция. Работники, приехавшие на первую смену, выстроили свои автомобили в виде гигантской елки. Машин оказалось ровно 100.  В качестве главного украшения - новый трактор BELARUS-1523. На предприятии отметили, что изначально хотели построить елку из тракторов. Но не нашлось столько людей, которые могут управлять спецтехникой.

 

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