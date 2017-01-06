Православные христиане встречают Рождество в молитве в храмах

7 Января 2017 15:02

В Минске, несмотря на сильные морозы, сотни людей приходили на литургии. Сейчас уже готовятся ко всенощному бдению. Празднование Рождества - одна из самых красивых традиций. Церкви украшают елками, внутри храмов устанавливают вертеп со сценой рождения Иисуса. Она описана в Евангелии. Поклониться младенцу пришли пастухи и волхвы, которые принесли в дар золото, ладан и смирну. Поэтому спустя более чем две тысячи лет с Рождества верующие дарят друг другу подарки.

У православных христиан сегодня начинаются рождественские святки. Они продлятся 12 дней вплоть до Крещения - 19 января.