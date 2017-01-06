Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Православные христиане встречают Рождество в молитве в храмах
Общество
RSS
Православные христиане встречают Рождество в молитве в храмах
Скачать Поделиться

7 Января 2017 15:02

Православные христиане встречают Рождество в молитве в храмах

В Минске, несмотря на сильные морозы,  сотни людей приходили на литургии. Сейчас уже готовятся  ко всенощному бдению. Празднование Рождества - одна из самых красивых традиций. Церкви украшают елками, внутри храмов  устанавливают вертеп со сценой рождения Иисуса. Она описана в Евангелии. Поклониться младенцу пришли пастухи и волхвы, которые принесли в дар золото, ладан и смирну. Поэтому спустя более чем две тысячи лет с Рождества  верующие дарят друг другу подарки.

У православных христиан сегодня начинаются  рождественские святки. Они продлятся 12 дней вплоть до Крещения - 19 января.

 

Другие новости

Социальные стартапы Сацыяльныя стартапы 08.01.2017 21:21 / Общество Социальные стартапы

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =