22 Мая 2017 15:15

Тепло, солнечно, но... дождливо. Последнюю неделю весны синоптики прогнозируют с осадками.

Погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы и севера. Во вторник днем от 17 до 19, преимущественно без осадков, в ночные часы до 10 тепла. А вот со среды на большей части территории Минска и области пройдут кратковременные дожди. В выходные - в субботу и воскресенье - преимущественно без осадков и до 20 со знаком плюс.