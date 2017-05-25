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Последнюю неделю весны синоптики прогнозируют с осадками
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22 Мая 2017 15:15

Последнюю неделю весны синоптики прогнозируют с осадками

Тепло, солнечно, но... дождливо. Последнюю неделю весны синоптики прогнозируют с осадками.

Погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы и севера. Во вторник днем от 17 до 19, преимущественно без осадков, в ночные часы до 10 тепла. А вот со среды на большей части территории Минска и области пройдут кратковременные дожди. В выходные - в субботу и воскресенье - преимущественно без осадков и до 20 со знаком плюс.  

  

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