24 Мая 2017 18:48

Школы и гимназии столицы готовятся к выпускным вечерам. Последний звонок в этом году прозвенит для 9-ти тысяч выпускников. Еще почти 15 тысяч получат удостоверение об окончании базовой школы. Торжественные линейки для учеников выпускных классов пройдут 30 мая, и буквально через день начнется экзаменационная пора. После - красивые платья, торжественные вечера и самое ответственное время - вступительная кампания. Наталья Кузьмицкая узнала, как школьники готовятся к, почти, главным переменам в жизни.

Сложные танцевальные фигуры сменяют одна одну, девушки стараются придать своим шагам грациозности, парни безукоризненной выправкой - уверенности движениям. Для Екатерины Новохатько, как и для большинства ее одноклассников, это будет первый вальс на последнем школьном звонке.

Кроме будущего экономиста в одиннадцатом "В", возможно, будущие врачи, дипломаты, программисты. Гимназисты выбрали обучение по специальностям почти самых престижных факультетов вузов страны. Где, обычно, самый большой конкурс на место. И такой выбор неслучаен.

Первая проверка знаний и возможность увидеть "пробелы", чтобы срочно их ликвидировать - школьные испытания.

Сегодня школьники, скоро студенты. Вместе с 11-тиклассниками экзамены будут сдавать и ученики девятых классов. Теперь перед ними стоит выбор: дальше учиться в школе и закончить одиннадцать классов либо попробовать поступить в колледж или лицей. Некоторые уже ждут результатов.

А пока девушки выбирают красивые платья и стильные прически. Выпускников ждет настоящий праздничный бал.

Выпускные вечера в столице пройдут 10 июня. Более 9 тысяч школьников получат новый статус - станут студентами. На смену им в новом учебным году за школьные порты сядут около 22 тысяч первоклассников.