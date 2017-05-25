Общество
24 Мая 2017 15:22
Последний звонок для учеников выпускных классов прозвучит 30 мая
Школы и гимназии столицы и области готовятся к выпускным вечерам.
Последний звонок для учеников выпускных классов прозвучит 30 мая. В этом году в столице 11 классов заканчивают более 9 000 школьников, еще 15 000 получат удостоверение об окончании базовой школы. Выпускные экзамены начнутся с первого июня. Завершится школьная пора по традиции вручением аттестатов и торжественными вечерами, которые запланированы в школах и гимназиях на 9 и 10 июня. Уже с 12 июня начнется вступительная кампания в вузы и первое централизованное тестирование - по белорусскому языку.
Прием документов в первые классы начнется 2 июня и продолжится до конца августа. Ожидается, что в этом году за парты сядут около 22 000 детей.
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