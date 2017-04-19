Учащиеся колледжей попробовали тренироваться как профессиональные спасатели

20 Апреля 2017 15:22

Шесть команд Минской области попробовали тренироваться как профессиональные спасатели. На такой экстремальной трассе можно точно понять, насколько сложная работа пожарных.

Так учащиеся колледжей тренируют свой характер и умение действовать в команде. На выносливость себя проверил и Ян Пашкевич.

Набросить боевку и запрыгнуть в брюки за 15 секунд - первое испытание полосы препятствий началось еще в "оупен-эйр гардеробе". Но чтобы преодолеть саму экстремальную трассу, понадобится значительно больше умений - команду ждет более 50-ти метров баррикад и лабиринтов.

Финальная гонка объединила лучших пожарных-любителей – экстремальный тест на мужество сдавали 6 сборных команд учащихся колледжей и техникумов центрального региона.

Для юных спасателей уровень сложности такой паркур-трассы снизили до "новичка" – исключили элементы альпинизма, огненные и дымовые завесы.

Но там, где полоса препятствий для детей заканчивается, для профессиональных спасателей все только начинается - как можно догадаться, дальше самый интересный и сложный участок трассы.

Для профессионалов этот маршрут - не только тренажерный зал для физической формы, но и психологической. Иммунитет от страха укрепляют тесные трубы, высокие спуски и даже мосты-качели.

Секунды все решают и для команд любителей - самая быстрая представит центральный регион на республиканских олимпийских играх юных спасателей.