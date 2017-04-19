20 Апреля 2017 15:22
Учащиеся колледжей попробовали тренироваться как профессиональные спасатели
Шесть команд Минской области попробовали тренироваться как профессиональные спасатели. На такой экстремальной трассе можно точно понять, насколько сложная работа пожарных.
Так учащиеся колледжей тренируют свой характер и умение действовать в команде. На выносливость себя проверил и Ян Пашкевич.
Набросить боевку и запрыгнуть в брюки за 15 секунд - первое испытание полосы препятствий началось еще в "оупен-эйр гардеробе". Но чтобы преодолеть саму экстремальную трассу, понадобится значительно больше умений - команду ждет более 50-ти метров баррикад и лабиринтов.
Финальная гонка объединила лучших пожарных-любителей – экстремальный тест на мужество сдавали 6 сборных команд учащихся колледжей и техникумов центрального региона.
Для юных спасателей уровень сложности такой паркур-трассы снизили до "новичка" – исключили элементы альпинизма, огненные и дымовые завесы.
Но там, где полоса препятствий для детей заканчивается, для профессиональных спасателей все только начинается - как можно догадаться, дальше самый интересный и сложный участок трассы.
Для профессионалов этот маршрут - не только тренажерный зал для физической формы, но и психологической. Иммунитет от страха укрепляют тесные трубы, высокие спуски и даже мосты-качели.
Секунды все решают и для команд любителей - самая быстрая представит центральный регион на республиканских олимпийских играх юных спасателей.