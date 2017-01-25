Полотно Ивана Шишкина обнаружили в одном из гаражей Минского района

25 Января 2017 21:11

А эта новость сегодня буквально всколыхнула информационное пространство. Украденное произведение искусства - шедевр знаменитого русского художника Шишкина "Лес. Ели" - был найден при задержании белорусскими правоохранителями преступной группы по поставке крупной партии наркотиков. Примерная стоимость картины - 2 миллиона долларов. По предварительной информации, полотно Шишкина привезли в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы. Однако сделка сорвалась. Владимир Королев - подробнее.

Сейчас картина находится в Национальном художественном музее, ее подлинность проверяют специалисты. Уже известно, что музей во Владимирской области оповестили о предполагаемой находке.

Полотно Шишкина обнаружили в одном из гаражей Минского района во время спецоперации - бойцы наркоконтроля перекрыли крупный канал поставок наркотиков и психотропов в нашу страну. Среди изъятого - 550 таблеток экстази, а также полкило кокаина и гашиша.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "В Беларусь картина прибыла на так называемые смотрины, когда ее демонстрировали очередному покупателю, однако не сошлись в цене. И уже буквально вечером этого же дня, когда происходило задержание, картина должна была убыть в Россию, в Москву, где ждал потенциальный покупатель, который готов был заплатить порядка 100 000 евро и 3 кг кокаина. То есть, картина должна была пойти в счет очередной партии наркотиков, которые сюда поставлялись бы".

В Национальный художественный музей картину передали правоохранители. Именно здесь находится самая большая в стране коллекция подлинников Шишкина. Замазанные сзади инвентарные номера на полотне совпадают или почти идентичны тому подлиннику, который был украден из российского музея.

Алексей Хоряк, завотделом русского зарубежного искусства Национального художественного музея Беларуси: "Относительно новых данных с аукционов, некоторые работы Шишкина уходили за 2 млн. долларов. В принципе, это рыночная цена, ориентировочная".

Впереди полотно ждет технико-технологическое исследование - техника письма, состав краски и грунта, спектральный анализ, сканирование в ультрафиолете. Уже подтверждена оригинальная подпись автора.

Известно, что три полотна Шишкина, Коровина и Жуковского были похищены в августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Эксперты уверены, что в музее Беларуси сейчас именно тот самый украденный оригинал 1897 года - картина "Лес. Ели". Где остальные экспонаты - неизвестно до сих пор.