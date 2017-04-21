Полная версия интервью с Андреем Кобяковым завтра в "Главном эфире"

22 Апреля 2017 21:24

Цель достижения средней зарплаты по стране - тысяча рублей. Над этим вопросом уже работают в правительстве. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Андрей Кобяков.

По следам большого разговора в Овальном зале актуальные вопросы мы адресовали премьер-министру. Полную версию интервью с Андреем Кобяковым смотрите завтра в "Главном эфире".