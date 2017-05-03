Погода на территории Беларуси в четверг, 4 мая

3 Мая 2017 15:40

Погоду на территории Беларуси в четверг, 4 мая, в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, по южному западу ошутится воздействие фронтального раздела.

В Бресте кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +7, днем +15.

В Гродно без существенных осадков, ночью +4, днем +15, кратковременный дождь.

В Витебске без осадков, ночью около 0, днем 14 выше ноля.

В Могилеве осадков не ожидается, ночью +1, днем +15.

В Гомеле без осадков, ночью +2, днем 17 тепла.

В Минске без существенных осадков, ночью +3, днем +15.

В ближайшие дни в столице: в пятницу без существенных осадков, около +16, в субботу 19 тепла и без осадков.

Погода в соседних странах: в Москве +12, в Вильнюсе 14 тепла, Киеве +21, Варшаве 11 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +15, Берлине +11, Вене 19 тепла, в Риме +20 градусов.