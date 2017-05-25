Погода на 26 мая

25 Мая 2017 15:35

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 26 мая, будут определять влажные неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Внимание! Днем в отдельных районах страны ожидаются грозы.

В Бресте ночью без осадков, +10, днем кратковременный дождь, возможно гроза, +21.

В Гродно ночью без существенных осадков, +8, днем кратковременный дождь, +19.

В Витебске ночью без существенных осадков, +8, днем 19 выше нуля, кратковременный дождь, возможна гроза.

В Могилеве без существенных осадков, ночью 8 тепла, днем +20, кратковременный дождь, возможна гроза.

В Гомеле кратковременный дождь, возможна гроза, ночью +10, днем 22 тепла.

В Минске ночью без существенных осадков, +9, днем +20, кратковременный дождь.

В ближайшие дни в столице существенных осадков не ожидается: в субботу +19, в воскресенье около 21 градуса тепла.

Погода в соседних странах: в Москве +18, в Вильнюсе 17 тепла, Киеве + 20, в Варшаве 21 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +25, Берлине +19, в Вене 22 тепла, Риме +25 градусов.