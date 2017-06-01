Подарки ко Дню защиты детей

1 Июня 2017 19:19

Какой праздник без подарков? Жителей Ветки сегодня пригласили на открытие детского сада. Обновленное дошкольное учреждение – это почти тысяча квадратных метров. Здесь полностью укомплектованы музыкальный и физкультурный залы, уютные спальни, игровые комнаты, система видеонаблюдения. Модернизацию провели за несколько месяцев. Финансирование из областного бюджета. Потрачено почти полтора миллиона рублей.

Еще один подарок получили сегодня в Гомеле. Это новое педиатрическое отделение филиала городской детской поликлиники. Сейчас здесь будут обслуживать 8 участков, которые насчитывают более 7-ми тысяч детей. Записаться на прием можно будет и с помощью интернет-регистратуры. В ближайших планах - подключение к системе электронного рецепта.