По традиции праздник Крещения сопровождается массовыми погружениями в проруби

19 Января 2017 07:03

Считается, что окунувшись можно исцелиться и наполниться силами. К примеру, в Могилевской области открыто 29 мест для крещенских купаний. Большинство из них оборудовано палатками с автономным отоплением, полевой кухней с чаем и горячим питанием. Усилено дежурство в эти дни у спасателей и сотрудников ОСВОДа. Самым популярным в Могилеве стало место в Славгородском районе на так называемой Голубой кринице - самой большой в Восточной Европе.

Идеальной температурой для первооткрывателей купелей считается от 2 до 5 мороза. Чтобы избежать переохлаждения, в воде рекомендуется находиться не более минуты. После чего нужно растереться полотенцем и надеть сухую одежду.