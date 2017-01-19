Общество
19 Января 2017 07:03
По традиции праздник Крещения сопровождается массовыми погружениями в проруби
Считается, что окунувшись можно исцелиться и наполниться силами. К примеру, в Могилевской области открыто 29 мест для крещенских купаний. Большинство из них оборудовано палатками с автономным отоплением, полевой кухней с чаем и горячим питанием. Усилено дежурство в эти дни у спасателей и сотрудников ОСВОДа. Самым популярным в Могилеве стало место в Славгородском районе на так называемой Голубой кринице - самой большой в Восточной Европе.
Идеальной температурой для первооткрывателей купелей считается от 2 до 5 мороза. Чтобы избежать переохлаждения, в воде рекомендуется находиться не более минуты. После чего нужно растереться полотенцем и надеть сухую одежду.
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