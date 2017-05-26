Первый тракторный балет

27 Мая 2017 21:36

МТЗ сегодня отмечает 71-й день рождения. Один из крупнейших производителей сельхозтехники в мире с коллективом более 17 тысяч человек празднует, как всегда, с размахом. На этот раз организаторы подготовили балет в исполнении тракторов. Па и фуэте под музыку Чайковского крутили самые маневренные модели. Все подробности - у Надежды Сербиненко.

К своему выступлению единственная девушка-трактористка, Катерина Кирилина, готовилась три недели. Самое сложное в постановке оказалось двигаться синхронно.

Свои пируэты и арабески тракторы исполняли под музыку Петра Чайковского из балета "Лебединое озеро". Организаторы назвали свое шоу "Танец маленьких тракторят". В постановке участвовали три хлопковых трактора - они трехколесные и маневренные, производятся для возделывания хлопковых полей.

Пока артисты делали саундчек, в сквере 70-летия завода передовиков тракторостроения отметили нагрудными знаками и грамотами.

Последний год оказался для МТЗ довольно успешным. По сравнению с 2016-м запасы готовой продукции снизились почти вдвое. Выросла чистая прибыль, зарплаты также постепенно растут – за год на 13 %. Появляются и тракторные новинки, в том числе модели-рекордсмены.

Балетом праздник МТЗ не закончился. В эти минуты продолжается концерт с группами "NaviBand", "Тяни-Толкай". Свои лучшие хиты перед минской публикой исполнит и российская певица Алиса Вокс. В 10:30 начнется световое шоу и горизонтальный фейерверк. А завтра МТЗ приглашает всех на день открытых дверей.