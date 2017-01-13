Первая прямая линия в этом году пройдет 14 января

13 Января 2017 07:13

В столице и областях в эту субботу, 14 января, будут работать прямые телефонные линии.

В этом году это первая прямая линия. Задать все волнующие вопросы можно будет в прежнее время - с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране.