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Перспективы развития Минска обсуждали депутаты с представителями Совета Республики
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30 Мая 2017 15:18

Перспективы развития Минска обсуждали депутаты с представителями Совета Республики

Перспективы развития Минска на 2017 год обсуждали столичные депутаты совместно с парламентариями и представителями Совета Республики. На расширенном заседании в центре внимания были самые актуальные вопросы жизни столицы. Это особенности генерального плана, строительство третьей линии метро, а также обеспечение жильем многодетных семей и развитие медицинского обслуживания.

Кроме того, один из ключевых вопросов, которые обсуждали в мэрии, - возведение социальных объектов.

  

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