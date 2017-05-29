Перспективы развития Минска обсуждали депутаты с представителями Совета Республики

30 Мая 2017 15:18

Перспективы развития Минска на 2017 год обсуждали столичные депутаты совместно с парламентариями и представителями Совета Республики. На расширенном заседании в центре внимания были самые актуальные вопросы жизни столицы. Это особенности генерального плана, строительство третьей линии метро, а также обеспечение жильем многодетных семей и развитие медицинского обслуживания.

Кроме того, один из ключевых вопросов, которые обсуждали в мэрии, - возведение социальных объектов.